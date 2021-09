ESCLUSIVA – CUCCUREDDU: “La partenza di CR7 non deve essere un alibi. Il Malmo non è il Milan…”

L'ex bianconero ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Dopo la prima vittoria stagionale ottenuta in Champions League sul campo del Malmo, ora la Juve vuole ripetersi anche in campionato nel delicatissimo big match contro il Milan di Stefano Pioli. Ad analizzare quello che sarà l'incontro dell'Allianz Stadium è stato il grandissimo ex difensore bianconero Antonello Cuccureddu, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Che tipo di partita ti aspetti e chi vedi favorito tra Juventus e Milan?

"In questo momento è chiaro che siamo un pò tristi. Il Milan sta andando a gonfie vele e vedere la classifica della Juve in questo momento fa male. Non ci posso credere, è assurdo vedere 8 punti di distacco dopo appena 3 giornate, non me lo sarei mai aspettato".

Come ti spieghi questo avvio di campionato cosi negativo?

"Secondo me è solo una condizione mentale. Troppi errori che si fanno, l'approccio alla partita, fanno pensare che siano problematiche mentali e non fisiche. Ho visto molte disattenzioni da parte di Szczesny e anche questo fa capire quale sia lo stato mentale della squadra. La squadra c'è, io sono sempre fiducioso e ottimista ma ora bisognerà battere il Milan e fare una partita ben diversa da quelle fatte fino ad oggi. Il fatto che sia andato via Ronaldo non deve essere un 'alibi perche la squadra c'è, anche se secondo me la dirigenza doveva intervenire diversamente sul mercato. Bisogna andare avanti con questo organico, essere ben coesi e via. Basta fare errori, quella classifica fa male agli occhi. Mi sembra di vedere la mia Juve quando feci l' esordio a novembre, eravamo quart'ultimi ma poi ci fu la risalita, parliamo degli anni 69/70".

La vittoria contro il Malmo potrebbe essere stata rilevante per dare una scossa emotiva alla squadra?

"Certo, la vittoria è sempre un toccasana. Però hai vinto con il Malmo, ora bisogna battere il Milan. Si può anche perdere ma bisogna uscire dal campo a testa alta e il problema in questo momento è solo quello, la testa. Speriamo che arrivi un buon risultato per noi".

Allegri può riaprire un ciclo vincente?

"Io me lo auguro ma non è cosi semplice. La Juve deve sempre provare a vincere e una forte scossa potrebbe arrivare dal big match di domenica, sempre qualora riuscissimo a portarla a casa. Il Milan è veramente una bella squadra, giocano bene e mi piace guardarlo. Ci sono anche altre squadre però che girano molto bene, come il Napoli, la Lazio e la Roma".

Pensi che de Ligt possa diventare uno dei migliori difensori al mondo?

"Secondo me ha tutte le caratteristiche per diventarlo. Ha tutte le qualità tecniche, fisiche e mentali dalla sua parte. Ci sono tutti i presupposti perche lui diventi uno dei migliori nel suo ruolo".

Credi che la partenza di Ronaldo abbia influito positivamente o negativamente sul gruppo?

"I grandi giocatori purtroppo possono condizionare, ma non devono essere condizionati. Ronaldo è uno che i gol li ha sempre fatti, non è voluto rimanere lui e quando uno non vuole piu restare è giusto che venga mandato via, ma la classe e le qualità sono sempre state indiscutibili e lo saranno in eterno".

Il ricordo piu bello che hai avuto in un Juve-Milan?

"Sono sempre state partite molto dure e da alta classifica. Se andate a vedere le rose che avevamo noi e loro in quegli anni, possiamo dire che il meglio del calcio internazionale lo avevamo in Italia".

Ringraziamo gentilmente Antonello Cuccureddu per la disponibilità.