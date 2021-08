ESCLUSIVA – CAUSIO: “CR7 deve mettersi a disposizione della squadra. Pjanic? Lo riprenderei subito”

L’ex centrocampista della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni

Siamo entrati di fatto nella settimana che porterà all’inizio della nuova stagione di Serie A, con grosse e clamorose novitá che molte squadre hanno subito durante la sessione di mercato. In casa Juve, proprio in queste ultime ore è stato definito l’acquisto di Manuel Locatelli grazie all’intesa raggiunta con la formula del prestito e l’obbligo di riscatto fissato a 35 milioni. Ma bisognerà ancora attendere prima di vedere il neo Campione d’Europa con la maglia della Vecchia Signora addosso perché per forza di cose non sarà a disposizione per la prima giornata di campionato contro l’Udinese. Ad analizzare quella che sarà la sfida contro i friulani é stato il grande doppio ex Franco Causio, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Che tipo di partita si aspetta tra Udinese e Juve, considerando anche che è la prima giornata di campionato?

“Le prime partite sono sempre ricche di insidie. Puoi giocare con una squadra o con un’altra che cambia veramente poco. L’Udinese è la squadra dell’anno scorso, con la stessa fisionomia ma manca De Paul. Lui era un giocatore che faceva la differenza ma ne hanno anche altri molto bravi come: Pereyra, Possetto, Melina, Deulofeu che, sono comunque dei giocatori importanti e partono già un pò avvantaggiato rispetto alle altre. Alla Juve nell’ultimo periodo della passata stagione é mancata la cattiveria e la fame che l’ha sempre contraddistinta”.

Pensa che Allegri sia l’uomo ideale per far nascere un nuovo ciclo vincente?

“I presupposti ci sono tutti. Ora hanno anche preso Locatelli, ma penso che ad Udine non ci sarà. La determinazione e l’importanza di aver ripreso Allegri la dice lunga, dopo 5 anni in cui ha vinto tutto credo che abbia messo dei paletti ben precisi”.

Cosa pensa dell’acquisto di Locatelli?

“ É il profilo giusto per la Juve. Ha anche molti compagni di Nazionale che formeranno ancor di più questo blocco anche in bianconero. Ha le qualità di un fuoriclasse e può lasciare il segno in questa squadra”.

Crede che la Juve possa far a meno di Cristiano Ronaldo o bisogna fare il possibile per trattenerlo?

“Se lui si mette a disposizione della squadra può far benissimo anche quest’anno. Però è lui che deve mettersi a disposizione dei compagni, uno come lui non devi sopportarlo ma supportarlo. Uno come lui non puoi metterlo in discussione ma deve essere più disponibile per la squadra”.

Riprenderebbe Pjanic?

“Se torna con la determinazione che deve tornare può dare una mano al nostro centrocampo. A prescindere dagli infortunati o meno, credo che come tecnica ne abbia bisogno e lo riprenderei subito”.

Pensa che possa essere l’anno di Bernardeschi?

“Mi auguro proprio di sì. Questo ragazzo deve dimostrare tutto il suo valore e ora é tornato l’allenatore che lo ha fatto giocare meglio da quando è alla Juve. Allegri crede molto in lui e lo ha già dimostrato contro l’Atalanta ma tutto dipende dal giocatore”.

Ringraziamo gentilmente Franco Causio per la sua disponibilità.