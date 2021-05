ESCLUSIVA – AGOSTINELLI: “Sono cresciuto con Totti ma mi ispiro a CR7. Spero di restare ancora a Firenze”

Il baby talento della Fiorentina Primavera ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione e la Juventus oltre a chiudere al meglio quella in corso, sta gia progettando quella dell'immediato futuro. I punti fermi dai quali ripartire saranno sicuramente l'olandese De Ligt e l'italiano Federico Chiesa. Bisognerà invece capire quali saranno le sorti del futuro dei volti piu rappresentativi di questa squadra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, ma ad oggi l'ex Viola sembrerebbe essere il vero trascinatore di questo gruppo. Restando in casa Fiorentina, c'è un altro nome di rilievo che sta emergendo pian piano sempre di piu e si tratta della giovane promessa della Primavera Vittorio Agostinelli, cresciuto prima nel Bari e poi nella Roma. Il talentino gigliato, nonostante la sua giovane età e nessuna presenza in Serie A, fa gia gola a molte società, noi lo siamo andati ad intervistare in esclusiva ai nostri microfoni.

Partendo dalle basi, cosa significa il calcio per te e a che etá hai iniziato a dare i primi calci al pallone?

"Per me il calcio è tutto , è la mia vita, la mia passione. Ho iniziato all’età di sei anni a dare i primi calci al pallone con mio padre, da lì la scuola calcio di Monopoli, poi con il Bari e a seguire la Roma e la Fiorentina".

Qual é la squadra alla quale sei piu legato e chi é il giocatore a cui ti sei sempre ispirato?

"Sin da piccolo ero tifoso della Roma ed ero un grande estimatore di Totti ed ho avuto la fortuna di indossare la maglia della Roma .Quando mi sono trasferito dal Bari ,crescendo e lavorando ho idealizzato la tenacia la costanza e la determinazione di Cristiano Ronaldo".

Quanto ti sta facendo crescere l'esperienza a Firenze e in cosa pensi di dover migliorare ancora ?

"Ogni esperienza ti porta ad una crescita e ad un bagaglio tecnico sempre più completo qui a Firenze cerco di impegnarmi al meglio per raggiungere obiettivi sempre più importanti.

Nella vita penso che bisogna sempre e comunque migliorarsi con il lavoro costante".

Sei convinto di arrivare presto in Serie A e magari in Nazionale?

"Presto non lo so ma con il duro lavoro costante tutto è possibile ,sicuramente sono ambizioso a raggiungere questo sogno come anche quello di indossare la maglia della Nazionale".

Amareggiato per non aver giocato la finale contro la Lazio?

"Amareggiato sì per non aver giocato la finale di Coppa Italia contro la Lazio ,ma lo stesso tempo rispettoso delle scelte tecniche operate dal mister e comunque contento per la vittoria".

Quali sono le tue qualitá migliori e in che posizione rendi meglio?

"Le mie qualità migliori non spettano a me elogiarle ma a chi mi conosce nel quotidiano e mi allena. Mi piace giocare sicuramente da mezzo sinistro, ma non credo di aver alcun problema ad interpretare qualsiasi ruolo dal centro campo in su".

Futuro ancora a Firenze o stai valutando altre soluzioni?

"Sul mio futuro, spero di rimanere il più a lungo possibile qui a Firenze perché mi trovo bene ,

poi ovviamente non dipenderà solo dalla mia volontà la permanenza ma anche da altri fattori".

Hai ricevuto offerte recentemente?

"Sono contento per come sia andato l’inizio del campionato quest’anno , ciò mi ha permesso di avere visibilità ed apprezzamenti di molti club".