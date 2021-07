ESCLUSIVA – AGOSTINELLI: “Italiano è perfetto per la mia crescita. Spero di restare in prima squadra”.

Il baby talento della Fiorentina ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

di Fabio Marzano

Situazione diversa per il baby Fagioli, amatissimo da Allegri, il quale potrebbe inserirlo al centro del progetto. Cambiando scenario ma restando sempre in tema di baby talenti, uno di quelli che potrebbe finire sotto i riflettori della nostra Serie A è sicuramente la giovane promessa della Fiorentina Vittorio Agostinelli, fortemente voluto da Vincenzo Italiano nella prima squadra della Viola. Noi lo abbiamo intervistato in esclusiva e proviamo a raccontarvi tutte le emozioni che sta vivendo da un mese a questa parte.

Che emozioni provi ad allenarti con la prima squadra?

"E' bellissimo passare da una Primavera ad una squadra di livello alto. Cambiano i ritmi di gioco e approcciarsi con i grandi ti fa crescere mentalmente e come uomo. Penso che sia una cosa bellissima questa"

Con Italiano come ti stai trovando? Hai la sua fiducia?

"Si certo. Il mister è molto bravo e propone un bel calcio, penso che sia un ottimo allenatore anche per le mie caratteristiche . Poi ho dei compagni che ti aiutano e non ti lasciano mai in disparte, cercano sempre di metterti a loro agio perche non ti fai conoscere da subito. E' normale che poi le qualità vengono fuori da sole se sei bravo".

Il compagno con il quale stai legando di piu?

"Ho parlato molto con Saponara e mi sta aiutando tantissimo per esprimermi al meglio. Vedendo le mie qualità mi da consigli su cosa posso fare e in cosa devo invece migliorarmi".

Il compagno che ti ha impressionato di piu per le sue caratteristiche?

"Sono tutti forti e sullo stesso livello. Non c'è molto dislivello è tutto abbastanza equilibrato. Vlahovic è un animale però non è l'unico elemento di questa squadra".

Ti trovi a tuo agio nella posizione in cui ti fa giocare il mister?

"Il mio vero ruolo è piu una mezz'ala o esterno sinistro, però mi adatto facilmente negli altri ruoli. Penso che nel fronte offensivo riesco a coprire ogni posizione anche se preferisco partire da sinistra. Ma qualsiasi sia il ruolo scelto dal mister a me va bene".

Che obiettivi ti sei prefissato per questa stagione?

"Spero di restare in prima squadra. Per ora è il mio unico obiettivo".

Sensazioni sull'Europeo? Hai sognato per un attimo di vincerlo anche tu?

"E' il sogno di tutti i bambini vincere qualcosa con la propria nazione. Non viverla dal campo è stato magnifico, viverla li dentro credo sia inarrivabile. Il giocatore che mi ha impressionato di piu è stato Chiesa, veramente devastante. Donnarumma per me è sempre stato il piu forte perche era di alto livello gia da bambino".

Ringraziamo gentilmente Vittorio Agostinelli per la sua disponibilità.