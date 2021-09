Buone notizie in casa Juventus: nessuna lesione per Chiesa

L'esterno italiano potrebbe essere schierato titolare in Napoli-Juventus. La decisione spetta a Massimiliano Allegri.

Nei giorni scorsi la Juventus ha seguito con particolare attenzione la situazione di Federico Chiesa . L'esterno italiano era stato infatti costretto a lasciare prematuramente il ritiro con la nazionale dopo un problema al bicipite femorale della coscia destra. L'esito degli esami strumentali svolti oggi al J-Hospital non ha evidenziato lesioni. Sospiro di sollievo per la Juventus, che potrà quindi contare sull'esterno bianconero. Chiesa giocherà contro il Napoli? La decisione ora spetta a Massimiliano Allegri, che, assieme allo staff medico, deciderà quale sarà la scelta migliore. L'obiettivo è avere il giocatore nella miglior forma possibile, evitando quindi possibili ricadute.

Se da un lato il match contro la squadra di Luciano Spalletti sarà subito fondamentale per il campionato, dall'altro martedì prossimo i bianconeri affronteranno il Malmoe nella prima giornata di Champions League. Il calendario denso di impegni ravvicinati della Juventus impedisce ai giocatori di recuperare al meglio tra un match e l'altro e aumenta le possibilità di infortunio. Per questo Chiesa potrebbe essere risparmiato per l'impegno contro il Napoli, per averlo al 100% contro il Malmoe. Se invece l'ex Fiorentina dovesse farcela, sarebbe schierato punta insieme a Morata, in un tandem d'attacco particolarmente rapido e mobile, che non darà nessun punto di riferimento alla difesa avversaria.