Esami al ginocchio per Cuadrado, in dubbio per la Cremonese

La Juventus si sta allenando alla Continassa , dove sta preparando la seconda parte della stagione. La Serie A riprenderà infatti il 4 gennaio, con i bianconeri che scenderanno in campo contro la Cremonese , nella prima giornata dopo la sosta, alla quale seguiranno le partite contro Udinese e Napoli. Subito tre sfide importanti quindi, nelle quali i bianconeri dovranno cercare di massimizzare i punti per accorciare la classifica.

Al JTC sono rientrati oggi AlexSandro e Danilo, mentre nelle prossime ore sono attesi Rabiot, Paredes e Di Maria, che sono scesi in campo in finale ed hanno goduto di qualche giorno di riposo in più. I bianconeri continueranno la preparazione in vista dell'ultima sfida amichevole dell'ann0, in programma contro lo Standard Liegi all'Allianz Stadium il 30 di dicembre.