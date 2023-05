Empoli-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera sta per scendere in campo contro i toscani nella partita valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro l'Empoli nella partita valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di SerieA. A meno tre giornate dal termine i bianconeri sono in lotta per un posto Champions, anche se la sentenza di penalizzazione potrebbe cambiare gli scenari. Dopo le vittorie contro Atalanta e Cremonese i bianconeri vorranno centrare la terza di fila in campionato, anche per superare la decisione dell'eliminazione dall'Europa League.