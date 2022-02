Empoli-Juventus: designato l’arbitro della partita

La Juventus scenderà in campo sabato pomeriggio ad Empoli per la partita valevole per l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A

La Juventusscenderà sabato pomeriggio in campo contro l'Empoli, per la partita valevole per l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A in corso. I bianconeri, dopo aver pareggiato la partita valevole per l'andata degli ottavi di finale della Champions League contro il Villareal per 1-1, cercheranno di tornare alla vittoria in campionato dopo i pareggi contro Atlanta e Torino, per tenere il passo delle squadre davanti in classifica, anche loro in difficoltà nelle ultime due giornate, con la squadra di Allegri che è riuscita ad accorciare la classifica, anche se di pochi punti.