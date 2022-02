Verso Empoli-Juve – Da Del Piero fino a CR7: 5 momenti da ricordare

In vista del match tra Empoli e Juventus, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento con 5 momenti da ricordare

Il penultimo Empoli-Juventus che si è giocato risale al 2 ottobre del 2016. La gara resta in equilibrio per 65 minuti, poi Dybala porta in vantaggio i bianconeri e Higuain la chiude con due colpi da ko. Un uno-due in soli 3 minuti (per un totale di 3 reti in 300 secondi!): un sinistro da fuori e un gol di rapina approfittando di un errato retropassaggio, il Pipita scarta Skorupski e mette in rete (nella foto).