Juve, l’elenco dei convocati di Max Allegri per l’Empoli

La società ha diffuso la lista delle convocazioni diramate dal mister bianconero in vista della partita di domani. 8 fuori, 3 dell'Under 23.

redazionejuvenews

Dopo la settimana che ha visto protagoniste le coppe europee, torna in campo la Serie A. Stasera inizierà la 27ª giornata, che vedrà impegnati il Milan a San Siro contro l'Udinese e l'Inter a Marassi contro il Genoa, in due gare importanti che interesseranno anche i bianconeri. Eventuali passi falsi delle milanesi riaprirebbero i discorsi per il titolo o per un posto sul podio, visto anche l'impegno di domenica sera del Napoli, allo Stadio Olimpico contro la Lazio. La Juventus affronterà l'Empoli di Aurelio Andreazzoliin una sfida da vincere assolutamente, come ha confermato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Dopo il passo falso nel derby e il pareggio precedente con l'Atalanta, i tre punti diventano una missione obbligatoria.

La società ha comunicato la lista delle convocazioni stilata da Allegri in vista della trasferta toscana. Ci saranno tanti assenti, ben 8: Giorgio Chiellini, Daniele Rugani, Alex Sandro, Federico Bernardeschi, Weston McKennie, Paulo Dybala, Federico Chiesa e Kaio Jorge, tutti out per infortunio.

Ecco l'elenco completo dei calciatori nella nota del club: "Dopo il pareggio in UEFA Champions League contro il Villarreal, la Juventus torna in campo in campionato. Il calendario mette sulla strada dei bianconeri la sfida in trasferta con l'Empoli: fischio d'inizio sabato 26 febbraio alle 18:00. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Mister Allegri per il match valido per la 27a giornata di Serie A.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Bonucci.

Centrocampisti: Arthur, Rabiot, Locatelli, Zakaria, Miretti.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Aké e Soulé".

Come aveva anticipato il mister, ci sono tre ragazzi dell'Under 23 di Lamberto Zauli, che partiranno con la prima squadra alla volta del Castellani: Fabio Miretti, Marley Aké e Matias Soulé. Un segno delle tante defezioni, ma anche della fiducia del tecnico in questi ragazzi, che grazie alla seconda squadra hanno avuto modo di crescere, maturare e confrontarsi con il calcio professionistico già in giovane età. Una cosa non comune a molti nel nostro Paese. Tutto questo in vista di una gara importante, contro una squadra che non va sottovalutata. All'andata gli azzurri erano usciti vittoriosi dalla trasferta dell'Allianz Stadium, strappando i tre punti grazie a un gol di Mancuso a metà primo tempo. Ora per i bianconeri è giunto il momento di ripagare gli avversari con la stessa moneta.