Juve, la carica dei giovani al servizio di mister Allegri

La squadra bianconera, che sta per scendere in campo a Empoli, sarà piena di assenti. Spazio e fiducia fra i giovani che saranno in panchina.

redazionejuvenews

Si fa di necessità virtù. La Juventus si presenterà fra poco al Castellani di Empoli con ben 8 assenti di non poco conto: Chiellini, Rugani, Alex Sandro, McKennie, Bernardeschi, Dybala, il lungodegente Chiesa e Kaio Jorge, con questi ultimi due che hanno concluso anzitempo la stagione. Una situazione non semplice per Massimiliano Allegri, che, nelle sue convocazioni diramate ieri, ha dovuto attingere alla squadra Under 23 di mister Lamberto Zauli. Quello della seconda squadra è un progetto avviato nel 2018 e che ha visto la Juventus in prima fila e ancora oggi l'unica società ad aver aderito, prima con la supervisione di Federico Cherubini, ora con Giovanni Manna.

Oggi con la prima squadra saranno in tre, come aveva confermato il tecnico bianconero in conferenza stampa: "Con noi si stanno allenando Aké, Soulé e Miretti. Normale che con questi infortuni stiano di più con noi".

Tre ragazzi che nell'ambiente bianconero godono di una certa considerazione, tanto da essersi già uniti al gruppo dei grandi in varie occasioni di campionato, Coppa Italia e anche Champions League. I tre finora hanno raccolto solo pochissimi minuti, ma con i tanti impegni che attendono i bianconeri e le defezioni che ne hanno falcidiato la rosa, ci potrebbe essere qualche possibilità in più per mettersi in mostra.

Tra i tre, chi ha avuto maggiore spazio è stato Marley Aké. Il ventunenne franco-ivoriano ha dimostrato di avere personalità nelle sue apparizioni in prima squadra. È un attaccante esterno veloce e dal gioco verticale, sempre pronto a saltare l'uomo. Lo si è visto in Coppa Italia contro la Sampdoria: in campo negli ultimi 15 minuti contro i blucerchiati ha messo in grande difficoltà l'avversario di fascia Augello. E poi anche il merito di guadagnarsi il rigore, trasformato poi da Morata per il 4-1 finale. Inoltre si era anche visto nei minuti finali a Bergamo, quando poi i bianconeri avevano trovato il pari nel recupero. Lui sembra il più pronto, ma occhio a Miretti e Soulé, che godono di grande stima di Allegri e della società e potrebbero dare una mano in un momento delicato della stagione.