Emery: “Vogliamo battere la Juventus”

Il tecnico del Villarreal ha parlato

Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato dopo il 4-1 al Granada in Liga in conferenza stampa in vista del match di martedì contro la Juventusvalida per gli ottavi di finale di Champions League: "Il Granada ha buoni calciatori e sono forti nel loro stadio. Abbiamo lavorato bene per annullare i loro punti di forza. Bisogna anche saper soffrire e difendere. È un’altra parte del calcio. Martedì affronteremo la Juventus, una squadra ancora diversa. Llaneza? José Manuel fa parte del cuore del Villarreal. Tutti lo amiamo per ciò che rappresenta e per ciò che fa per il Villarreal.

Insieme alla famiglia Roig, è la bandiera del Villarreal. Siamo consapevoli di ciò che sta vivendo ora e lo supportiamo. Parliamo per telefono, a lui vorrei dedicare la vittoria e la prossima partita contro la Juventus. Capisco che è un risultato difficile per un allenatore, per questo sono favorevole a non salutare al termine della partita, ci sono tecnici che non salutano mai. Robert Moreno mi ha rimproverato perché ho esultato al quarto gol, non mi ha chiesto rispetto ma glielo do qui pubblicamente. Sono felice perché la mia squadra ha vinto e perché ha segnato Moi. Abbiamo sofferto e siamo riusciti a pareggiare, per tutta la partita non ho mai aperto bocca nei confronti della panchina avversaria.

In questo sport si vive per giocare e disputare al meglio partite importanti come quella contro i blancos. Nella Liga stiamo provando a essere tra le migliori, ma vogliamo alzare l'asticella e prepararci a battere ed eliminare i top club anche in Champions League. Ci piace giocare e affrontare le difficoltà delle varie partite. Ci motivano e quando le superiamo guardiamo al futuro con ottimismo. Lo stesso discorso varrà per la Juventus, una squadra di altissimo livello. Dobbiamo reagire come abbiamo fatto oggi, trovare tante risorse".