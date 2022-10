Emery saluta il Villarreal: “Non dimenticherò mai la vittoria contro la Juve”

Conclusa la sua esperienza al Villarreal , Unai Emery è diventato il nuovo allenatore dell' Aston Villa . Sui social l'allenatore spagnolo ha voluto salutare i tifosi del Sottomarino Giallo: "Se avessi scritto una lettera dei desideri quando ho firmato col Villarreal, non ne sarei stato in grado. Perché è stato tutto perfetto . Ho goduto al massimo questo percorso, anche il finale.

Negli ultimi giorni ho pensato a lungo quale potesse essere la mia decisione. L'addio è duro e difficile, ma il mio sentimento e le mie riflessioni mi dicono di iniziare un nuovo progetto. Non dimenticherò mai la notte di Gdansk, dove abbiamo toccato il cielo con un dito. Nemmeno quelle di Torino, Monaco o Bergamo. O di domenica, dove c'è stato il miglior omaggio a José Manuel Llaneza. Ma credetemi, la cosa migliore è stata venire ogni giorno a lavorare felice, sapendo di essere in un posto su misura per te e dove ti sentivi rispettato.