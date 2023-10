Milan-Juve, Emergenza in porta per Pioli! Sportiello out: ecco chi gioca

Continuano i problemi in casa rossonera, infatti come riportato da Skysport, dopo Chukwueze, anche Sportiello è costretto a dare forfait per la partita di domenica sera contro la Juventus a San Siro. L'ex portiere dell'Atalanta ha rimediato una lesione ai gemelli della coscia.

Chi gioca in porta

Adesso per Stefano Pioli si tratta di una vera e propria emergenza per quanto riguarda la difesa della porta. Infatti con Maignan squalificato e Sportiello indisponibile, toccherebbe al terzo portiere, Antonio Mirante, la responsabilità di scendere in campo a protezione dei pali per i rossoneri. Per l’ex portiere dell’Atalanta si tratterebbe di una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il classe ‘92 rimarrà a riposo per 10 giorni, per poi sottoporsi nuovamente ad ulteriori esami strumentali. Nel mentre, la Juve sogna un altro colpo a centrocampo.Ecco di chi si tratta <<<