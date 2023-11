Elkann: “Non ci interessa cedere la Juventus. Questo è l’anno zero”

Nella conferenza stampa tenuta dal CEO John Elkann ha parlato del futuro della Juventus. Ecco le sue parole riportate da Calcio&Finanza: "Non commento speculazioni. Non siamo avvicinati da fondi e né li abbiamo approcciati. Non è una prospettiva attualo o che ci interessa. L’attuale vertice della Juventus ha risolto tutti i problemi che la società ha avuto in ambito sportivo. Una volta messi dietro questi problemi ci possiamo concentrare sul futuro – ha aggiunto Elkann -. È l’anno zero per Juventus, ci sono azioni che sono state messe in atto come l’aumento di capitale necessario per attraversare quest’anno zero e dare la forza per affrontare il prossimo triennio con forte ambizione in campo e fuori per poter eccellere. L’obiettivo è combinare sostenibilità economica e risultati sportivi".