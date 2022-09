Elkann: “Sono convinto che la Juventus possa fare bella figura quest’anno”

John Elkann, presidente di Exor, holding che controlla la Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: Cosa può fare la Juventus in questa stagione?In questo caso sono più che fiducioso, sono convinto! Perché la Juve sta attraversando un nuovo ciclo come è molte volte successo nella storia ormai centenaria che lega la mia famiglia alla maglia bianconera. Nel 2023 la mia famiglia festeggerà 100 anni di vita insieme alla Juventus, un record mondiale... Ed è un legame forte che si trasmette di generazione in generazione. Dopo ogni ciclo bisogna avere la pazienza di ricostruire. La squadra è cambiata tantissimo, ma alla guida c’è un allenatore come Allegri che conosce bene il club e lo spirito di tenacia e concretezza che lo caratterizza".