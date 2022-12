Decisione pesante di Elkann su Allegri: secondo Sky succederà a gennaio / News

Sarebbe bello se fosse tutto solamente un incubo. Purtroppo questo 2022 può definirsi "annus horribilis" per la Juventus, alle prese con una prima parte di stagione sportiva non esaltante e con il terremoto societario che sta tenendo col fiato sospeso il popolo bianconero. Le dimissioni contemporanee di Andrea Agnelli, di Nedved e di Arrivabene hanno sconvolto l'asset societario del club, che sotto la guida di John Elkann e dei "tecnici" Ferrero e Scanavino dovrà provare a tirare fuori la Vecchia Signora dalle sabbie mobili. In questo periodo sarà necessario compiere scelte decise e per certi versi coraggiose. Come rivelato da Sky Sport, l'ad di Exor avrebbe preso una decisione molto importante su Massimiliano Allegri<<<