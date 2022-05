Juve Under 23, le parole di Manna e Zauli dopo il Padova

La seconda squadra bianconera ha vinto contro i veneti, ma l'1-0 non è bastato per passare il turno. Le parole del responsabile e del mister.

Serata amara purtroppo quella di ieri per la Juventus Under 23 . I ragazzi di mister Zauli hanno vinto 1-0 allo stadio Euganeo contro il Padova , grazie al gol di Barrenechea , nella gara di ritorno dei playoff di Serie C . Nella partita di andata, i biancoscudati avevano vinto con lo stesso risultato e, in virtù del miglior piazzamento in regular season, passano il turn o. Si chiude così una grande stagione dei bianconeri. Andiamo a vedere le dichiarazioni di Giovanni Manna, responsabile della squadra, e di Lamberto Zauli, tecnico bianconero, dopo il match, pubblicate dal sito della Juventus .

"Adesso non può che esserci rammarico per la semifinale sfumata, ma non dobbiamo dimenticarci di quello che è stato fatto in questa annata straordinaria. I ragazzi si sono messi in gioco e lo hanno fatto nel migliore dei modi possibile. Sono davvero fiero di loro e del cammino che abbiamo percorso insieme. Venendo alla gara è normale che ci sia delusione perché siamo andati vicinissimi a segnare due gol e all'andata purtroppo non siamo riusciti a segnare pur meritando qualcosa in più. Abbiamo affrontato una squadra forte come il Padova, che vantava il migliore attacco della regular season e soltanto per una posizione di classifica più bassa non siamo riusciti ad andare avanti in questo playoff. Penso che la società sia soddisfatta del nostro cammino, ma soprattutto della crescita che hanno avuto tanti giocatori. Determinazione e maturità sono state le chiavi per essere arrivati fin qui a contendere a una squadra come quella veneta un risultato di prestigio come la qualificazione alla semifinale. Siamo orgogliosi del nostro percorso".