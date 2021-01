Ekdal: “Ranieri non è mai cambiato. Possiamo battere la Juve”

TORINO- Albin Ekdal, ex centrocampista della Juventus e ora alla Sampdoria, è stato intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Mi ricordo che quando arrivai alla Juventus ero molto giovane, non sapevo nulla di calcio vero, della vita in uno spogliatoio pieno di campioni, come Buffon e Del Piero. Fu bellissimo. Esordii pure in A contro il Napoli, non lo dimenticherò mai. Sembrava di vivere un sogno. Compresi quando sarei dovuto crescere per diventare un giocatore da Serie A.

Ranieri è cambiato? No, affatto. Alla Juve mi parlava spesso, anche se non ero un giocatore importante per la prima squadra. Ho solo bei ricordi del mister di quel periodo. Oggi è la stessa cosa: molto serio in campo, ma fuori con lui si può scherzare.

Serie A? All’inizio non pensavo che sarei rimasto così tanto. Poi sono venute Siena, Cagliari, Bologna, sempre titolare in ogni squadra. Ho capito che l’Italia andava bene per me, e per questo dopo i tre anni di Germania ho voluto fare ritorno qui.

Confronto con la passata stagione? Abbiamo capito che non volevamo ripetere una stagione come quella passata. Era brutto giocare sempre con la preoccupazione della classifica. Volevamo un campionato tranquillo, i nuovi arrivi ci hanno aiutato molto, c’è grande armonia, in allenamento andiamo a mille all’ora, eppure ci divertiamo.

Obiettivi? Ha letto le parole di Adrien Silva? Personalmente vivo gara dopo gara. Siamo una squadra che può vincere con chiunque, e poi in questo momento stiamo bene. Dobbiamo raggiungere prima la quota salvezza, tutto vero, ma abbiamo tutti la voglia di fare qualcosa in più ed arrivare più in alto. Io voglio vincere ogni partita, senza pensare troppo al futuro.

Andata con la Juve? Eravamo entrati timidi in campo, forse con troppo rispetto. Ora invece, dopo avere battuto grandi squadre come Atalanta, Lazio, Inter, sappiamo che giocando bene e con il giusto atteggiamento possiamo battere anche la Juve".