Effetto CR7 devastante sui compagni: eliminati i dolci dai pasti dei Red Devils

Il fenomeno portoghese ha gia lasciato il segno all'interno dello spogliatoio del Manchester

Il disastroso avvio di stagione è senza ombra di dubbio il fattore che scuote maggiormente gli animi dei tifosi juventini, infuriati e delusi per i risultati ottenuti nelle prime 3 uscite di campionato che, hanno prodotto appena un punto sui 9 a disposizione. Ma a gettare ulteriore sconforto è stata la separazione tra la Vecchia Signora e Cristiano Ronaldo, il quale ha scelto di ritornare al Manchester United, club che lo ha lanciato nell'olimpo dei grandi. Tifosi che hanno dovuto ammirare e soprattutto assistere anche alla doppietta del portoghese all'esordio contro il Newcastle, disintegrato dai padroni di casa per 4-1.

L'effetto Ronaldo però, non sembra essersi generato solo tra i fans dei Red Devils, ma soprattutto anche sui suoi compagni di squadra, i quali si sono resi protagonisti di un particolare e significativo episodio. Nel venerdi che ha preceduto la sfida contro il Newcastle infatti, durante la cena di gruppo nel momento in cui è stato servito il dolce, il piatto di CR7 è rimasto vuoto come da prassi, generando prima lo stupore generale della squadra, poi la stessa medesima reazione dei suoi compagni che lo hanno emulato a loro volta.