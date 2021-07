Effetto Chiellini: nasce una petizione per metterlo in copertina su FIFA 22

E' stata lanciata una petizione in omaggio del Capitano della Nazionale

A quasi una settimana di distanza dalla storica impresa degli Azzurri a Wembley, gli eroi nazionali si stanno godendo le loro meritatissime vacanze da Campioni d'Europa in carica. Ma il tempo a disposizione per rilassarsi è veramente ridotto, perchè la nuova stagione ha gia riaperto i battenti e di conseguenza bisognerà unirsi al gruppo quanto prima. Mentre in casa Juve la società è alle prese con le strategie di mercato, Allegri ha iniziato il suo secondo ciclo al servizio della Vecchia Signora, in attesa dei rientri di Bonucci, Chiellini, Bernardeschi e Chiesa, senza contare ovviamente quello del fuoriclasse indiscusso Cristiano Ronaldo, anche lui in vacanza con la sua splendida Georgina e i loro figli.

Intanto però, i tifosi juventini possono consolarsi per quello che sta accadendo in queste ore sul web. Da circa 48 ore infatti, è stata lanciata da Change.org una petizione per far apparire il Capitano della Juve e della Nazionale Giorgio Chiellini, sulla copertina di FIFA 22, per omaggiarlo in virtù dell'Europeo svolto straordinariamente dal numero 3 che però, non è bastato per farlo finire nella top 11 della UEFA.