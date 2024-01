Ederson sull’interesse della Juve: “Io penso all’Atalanta”

Ederson è uno degli obiettivi di mercato della Juve ma il centrocampista brasiliano pensa soltanto all'Atalanta: le sue parole

Da alcuni giorni Ederson è stato accostato alla Juve come possibile rinforzo per il centrocampo bianconero. Il brasiliano sarebbe un innesto di livello per la squadra di Allegri ma l'Atalanta ha chiuso a ogni possibile cessione.

Intervistato al termine del match contro il Frosinone, in cui ha anche trovato il gol, Ederson ha detto: "Che effetto fa? Mi fa bene, è normale. Questo succede sempre quando si apre il mercato, è successo tante altre volte non solo con me".

"È successo quando ero alla Salernitana e succede ora, per me non cambia molto. Io penso all’Atalanta e ai miei compagni, lavoro per quello", ha concluso.

