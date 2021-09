Ed Woodward: “Siamo molto orgogliosi di aver ripreso CR7”

Il vicepresidente esecutivo del Manchester ha parlato

Il vicepresidente esecutivo del Manchester United Ed Woodward ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso una nota ufficiale, dove ha parlato del mercato svolto in estate, soffermandosi soprattutto su quello che è stato il ritorno di Cristiano Ronaldo ad Old Trafford.

"Abbiamo notevolmente rafforzato la squadra durante l'estate, con l'aggiunta di Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Jadon Sancho e Tom Heaton. Questi acquisti hanno dimostrato la nostra continua capacità di attrarre alcuni dei migliori calciatori del mondo all'Old Trafford e il nostro fermo impegno ad aiutare Ole a raggiungere il successo in campo. Siamo orgogliosi di aver ripreso CR7 sia per noi che per i tifosi. Siamo un modello sostenibile grazie alle nostre entrate commerciali".

Quello di Ronaldo infatti non è stato l'unico colpo ad effetto del club inglese che, come si può leggere nelle dichiarazioni sopra citate ha perfezionato la rosa con gli acquisti di spessore che portano i nomi di Varane dal Real Madrid e Jadon Sancho, ex talento del Borussia Dotmund che in Italia conosciamo molto bene...