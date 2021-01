Ecco quanto ci impiegherebbe Ronaldo per raggiungere i 1238 gol di Pelè

TORINO – Da quando è arrivato alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha continuato a scrivere pagine di storia e a frantumare record su record di questo sport. Il fenomeno portoghese sin dai tempi in cui calcava il prato dell’Old Trafford ad oggi, passando per il Bernabeu, ha realizzato valanghe di gol che lo hanno catapultato di fatto in cima alla lista dei migliori marcatori di sempre in gare ufficiali, tra nazionale e club. L’unico a tenergli testa è Josep Bican, a pari merito con 759 gol e davanti a Leo Messi con 721. Resta ancora da capire che conteggio bisognerà utilizzare per Edson Arantes do Nascimento Pelè, dato che i suoi gol ufficiali sono 757, contro i 1238 recriminati anche dal brasiliano, il quale ha aggiornato la sua bio sui suoi profili social, facendo intendere alla concorrenza che per raggiungerlo bisognerà segnare ancora, poco meno di 500 gol. Intanto, c’è chi è pronto a scommettere quanto tempo impiegherebbero i due alieni dell’ultimo ventennio a raggiungere l’ex leggenda del Santos, come fatto dal sito inglese Give Me Sport che, ha svolto delle analisi approfondite ed elaborate, provando a tirare alcune somme.

Secondo quanto si può apprendere infatti, l’alieno di Funchal ha totalizzato una media di circa 52 partite disputate ogni anno, per 42,5 gol segnati a stagione, contro le 49 presenze di Messi condite da circa 45,1 marcature annuali. Ma per raggiungere questa storica impresa bisognerebbero giocare ancora moltissimi anni. Per Ronaldo il ritiro dovrebbe arrivare alla veneranda età di 46 anni, precisamente nella stagione 2030-2031, mentre anagraficamente parlando, la Pulce argentina agguanterebbe il tre volte Campione del Mondo nella stagione 2031-2032, con la sua torta di compleanno che conterà 44 candeline. Ovviamente si tratta di un ipotesi quasi surreale e che, molto difficilmente riuscirebbe a concretizzarsi se consideriamo che mancherebbero ancora 10 anni, ma davanti a due mostri sacri come loro non ci sentiamo di lasciare nulla per scontato.