Ecco il 2020 della Juventus

TORINO – La Juventus ha concluso il 2020 non nel migliore dei modi, con la sconfitta in casa per 0-3 contro la Fiorentina che ha segnato una brutta battuta d’arresto per la squadra di Andrea Pirlo. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ripercorso i traguardi e i successi raggiunti dalla squadra e dai suoi giocatori in questo anno appena passato.

“Il 26 luglio 2020, la Juventus si laurea Campione d’Italia per la nona stagione consecutiva, striscia record nella storia dei cinque maggiori campionati europei.

L’8 dicembre, la Juventus diventa la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizioni UEFA.

Nello stesso giorno, con una doppietta nel 3-0 della Juventus contro il Barcellona, il Camp Nou diventa lo stadio in cui Cristiano Ronaldo ha segnato più gol in trasferta in carriera (14 reti)

Il 22 febbraio contro la SPAL, Cristiano Ronaldo diventa uno dei soli tre giocatori nella storia della Serie A ad aver segnato in 11 presenze consecutive nello stesso campionato, insieme a Gabriel Omar Batistuta nel 1994/95 e Fabio Quagliarella nel 2018/19.

Il 20 luglio, Cristiano diventa il giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61), tra chi ha debuttato nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League.

Il 2 dicembre contro la Dynamo Kiev, Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 750° gol tra club e Nazionale maggiore.

Contro il Genoa il 13 dicembre 2020, Cristiano Ronaldo ha disputato la sua 100ª presenza con la Juventus (all comps). Nella storia della Juventus solo due giocatori hanno segnato più gol del portoghese (79) nelle prime 100 gare in bianconero in tutte le competizioni: Omar Sivori (84) e Felice Borel (80). Nella stessa partita diventa il primo giocatore a raggiungere i 400 successi nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000.

Ancora: Ronaldo ha realizzato 33 gol in Serie A nel 2020 – solo due giocatori nella storia della competizione hanno fatto meglio in un singolo anno solare (41 Borel nel 1933 e 36 Nordahl nel 1950). e nessun giocatore ha segnato più gol su azione di lui (17) in Serie A nel 2020.

Il 26 luglio, Giorgio Chiellini diventa l’unico giocatore ad aver collezionato almeno una presenza in tutte le ultime nove stagioni di Serie A in cui la Juventus ha vinto il titolo. o

Juan Cuadrado è il difensore con più passaggi riusciti nella metà campo avversaria in Serie A nel 2020 (1044).

Juan Cuadrado è anche il giocatore della Juventus che ha fornito il maggior numero di assist nel 2020 in tutte le competizioni (12), almeno sei in più di qualsiasi altro, il bianconero con più presenze nel 2020 in tutte le competizioni (44).

Leonardo Bonucci è invece il calciatore bianconero con il minutaggio più alto nell’anno solare 2020 (3479).

Matthijs de Ligt ha una percentuale di vittorie del 65% in Serie A nel 2020, senza di lui la percentuale di successi della Juventus scende al 36% nel periodo. La media gol subiti con lui in campo scende da 1.4 a 1.0 a partita.” (Juventus.com)

