EA FC24, 4 giocatori della Juve tra le nomination dei TOTY

La EA ha reso note le nomination per i TOTY, il Team Of The Year. Chi sono stati i migliori giocatori del 2023? Tanti top player in lista per un premio, da Mbappe e Messi fino a Haaland. Presenti anche tanti giocatori di Serie A tra cui anche quattro della Juve:Szczesny, Bremer, Rabiot e Chiesa. Di seguito tutti le nomination dei giocatori del campionato italiano: