E’ l’ora dell’esordio per Aké: stasera la prima da titolare con la Juventus

Nella partita contro la Fiorentina potrebbe fare il suo esordio da titolare con la maglia dei bianconeri Marley Aké, talentino della Vecchia Signora.

L'attesa è finalmente terminata, stasera andrà in scena la seconda semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus , nel teatro dello Stadio Franchi. Il match previsto per questa sera alle ore 21 sarà la prima sfida, infatti il ritorno dovrebbe poi giocarsi a Torino intorno al 20 aprile, ma la data precisa poi verrà definita più avanti, in base anche al percorso europeo dei bianconeri.

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di tantissimi indisponibili, tra cui gli ultimi infortunati Zakaria, Alex Sandro e McKennie, oltre a Dybala e Bernardeschi non ancora recuperati del tutto. Proprio per questo motivo sono stati inseriti nei convocati Miretti, Soulé e Aké, tre ragazzi giovanissimi dell'U23. Come ribadito dal mister solo uno di loro scendere in campo dal 1' contro la viola, mentre gli altri potrebbero accontentarsi di entrare a partita in corso per iniziare a conoscere i meccanismi della squadra bianconera. Il calciatore più indiziato a giocare da titolare è Marley Aké, che potrebbe ricoprire il ruolo di esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 provato da Allegri nelle scorse ore, una novità assoluta ma necessaria in un momento di bisogno come quello che sta attraversando la Vecchia Signora, mai come oggi vessata da tantissimi infortuni muscolari e traumatici.