Dzeko: “Con la Juve episodi che non dovrebbero mai accadere”

Le parole di Edin Dzeko sugli episodi nel finale del match tra Juventus ed Inter di Coppa Italia, conclusasi con lo scontro tra i calciatori

redazionejuvenews

La Juventus ha la testa concentrata sul campo d'allenamento al JTC in vista dell'impegno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Un match fondamentale per le ambizioni stagionali del club e l'occasione per ripartire dopo la sconfitta all'Olimpico, in un mese di aprile ricco di appuntamenti cruciali.

Come il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro i nerazzurri dopo l'1-1 dell'andata, in una gara conclusasi con i diverbi in campo dopo il gol del pari di Lukaku. Sugli episodi è tornato a parlarne Edin Dzeko nel corso di un'intervista rilasciata a TV N1 Sarajevo. Queste le parole del centravanti nerazzurro.

"Durante la gara sono accadute cose che non dovrebbero mai trovare posto sui campi di calcio, delle quali si è già parlato e scritto. I nostri tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita e volevo ringraziarli in questo modo. In quel momento ho sentito che regalare la maglia fosse il minimo che potessi fare e li ringrazio per il loro supporto in campo. Abbiamo avuto un buon rapporto sin dal primo giorno del mio arrivo all'Inter".

Poi una chiosa in vista della gara di ritorno. "Il risultato dell'andata di Coppa Italia contro la Juventus è ancora in bilico e dobbiamo giocare ancora meglio in casa, per arrivare in finale e vincere".