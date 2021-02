Dzeko entra ufficialmente nella scuderia di Lucci e viene accolto da Bonucci: “Benvenuto”

TORINO – Ora è ufficiale: Edin Dzeko cambia procuratore e si unisce alla scuderia di Alessandro Lucci e alla sua agenzia, World Soccer Agency. Lucci è agente, tra gli altri, anche di Florenzi, Cuadrado e Bonucci. E proprio da quest’ultimo è stato accolto il bosniaco. Tra i commenti, infatti, figura quello del difensore bianconero con questo testo: “WSA is on fire. Benvenuto Edin Dzeko”. Di seguito riportiamo il post Instagram dell’azienda.

L’attaccante della Roma, dunque, lascia il suo ex e storico procuratore Silvano Martina. Questo cambio di scuderia probabilmente è dato dalle troppe recenti turbolenze di mercato nei confronti di Dzeko. Nella scorsa sessione estiva, infatti, il bosniaco era stato ad un passo dall’indossare la maglia della Juventus ed ai giallorossi sarebbe andato Arek Milik. Lo scambio poi è saltato e nel mercato invernale le voci non si sono fermate anche a causa della lite con il tecnico Paulo Fonseca. Ora la situazione sembrerebbe essere praticamente tornata alla normalità, ma a Dzeko è stata tolta la fascia da capitano.

Bonucci che è stato convocato in extremis per la sfida di domani sera con il Napoli, come sottolineato ieri in conferenza stampa dal tecnico Andrea Pirlo: “Arthur ha molto dolore, dovrà essere valutato ogni giorno. Paulo anche sta facendo il suo percorso anche se il doloro al ginocchio persiste e si valuterà giorno per giorno. Bonucci oggi si allena con noi, cosi come Ramsey, e vedremo se portarli a Napoli. Domani sarà una gara stile Supercoppa, una gara importante per tutte le due squadre. Napoli-Juve è importante per tutte e due, ci sarà tensione per i tre punti in palio. Noi veniamo da un buon momento, loro meno, ma la posta in palio si farà sentire. Noi guardiamo a noi e pensiamo a vincere e fare più punti possibili – ha concluso – “.