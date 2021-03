Dybala verso l’addio: la Premier League nel futuro dell’argentino

Il futuro dell'attaccante argentino è sempre pù lontano dalla Juventus

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più lontano dalla Juventus. Dopo una stagione quasi completamente assente, la Joya è pronto a lasciare Torino a giugno. La destinazione più probabile per l’attaccante argentino sembra essere la Premier League. Per avere in rosa l'ex giocatore del Palermo ci sono tre squadre londinesi, ma in pole position sembra esserci l' Arsenal . A confermare le voci di mercato sono state le parole di Pavel Nedved pronunciate ieri: “Ci è mancato. Credo che quest’anno non abbia disputato più di 800 minuti con noi: sono pochissimi. Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto il direttore Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato”.

Questa che sta per terminare, è stata una stagione da dimenticare per Paulo Dybala. I continui infortuni, non solo non l'hanno fatto giocare con i compagni, ma lo hanno costretto a guardare la sua squadra uscire prematuramente dalla Champions League e cedere il passo alla corsa Scudetto. Inoltre, ad alimentare i malumori, c'è anche un rinnovo contrattuale che non arriva. Infatti, l'attaccante argentino ha un contratto in scadenza fra meno di un anno e mezzo, precisamente il 30 giugno 2022, e nel suo futuro sembra esserci un trasferimento in Inghilterra.