Dybala verso il rientro: la Joya pronta a tornare in campo

TORINO – La Juventus, dopo aver chiuso un mese di gennaio che l’ha vista perdere solamente contro l’Inter nella partita di San Siro, ha iniziato il secondo mese dell’anno vincendo contro l’Inter nella semifinale di andata della Coppa Italia e contro la Roma in campionato, superando i giallorossi in classifica e guadagnando il terzo posto. Inter e Milan distano rispettivamente cinque e sette punti, ma gli uomini di Andrea Pirlo hanno ancora una partita da recuperare contro il Napoli.

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, in vista delle tante sfide che caratterizzeranno anche il mese di febbraio, ha recuperato quasi tutta la rosa, con i soli Aaron Ramsey e Paulo Dybala che ancora lavorano a parte. I due però sono quasi pronti per riunirsi alla squadra. La Joya in particolare scalpita, dopo i guai al ginocchio che lo hanno fermato, e già da ieri ha svolto con tutta la squadra esercitazioni tattiche, possessi e anche la partitella finale, segno che il suo rientro è sempre più vicino.

Il fastidio che Paulo provava al ginocchio sembra infatti passato, con la lesione di basso grado al legamento mediale del ginocchio sinistro che sembra acqua passata, come dimostra la voglia del numero 10 bianconero di tornare in campo. L’ultima partita giocata da Dybala è quella del 10 gennaio contro il Sassuolo, con la sfida all’Inter di domani che potrebbe segnare il suo rientro in campo, quantomeno per uno spezzone. Oggi ci sarà il responso definitivo, quando la Paulo verrà valutato nell’allenamento odierno da Pirlo e dallo staff medico, che potrebbero dare il via libera per il suo ritorno in campo. Se il numero 10 rientrerà tra i convocati per domani, non è esclusa la sua partecipazione alla sfida contro l’Inter, magari per una manciata di minuti, per iniziare a mettere minuti nelle gambe, in vista delle tante sfide che attendono i bianconeri in questo secondo mese dell’anno.