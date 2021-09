Dybala suona la carica: “Nei momenti difficili bisogna fare squadra. Possiamo farlo di nuovo”

Post della Joya

La Juventus ha pareggiato ieri sera la partita contro il Milan allo Stadium , valevole per la quarta giornata di campionato. Una sfida dominata dai bianconeri, puniti su calcio d'angolo a causa di una disattenzione dal gol di Rebic, che ha fissato il risultato sull'1-1 finale. La classifica della squadra di Massimiliano Allegri recita due punti e penultimo posto, con il treno delle prime che rischia di scappare: la Juventus dovrà iniziare a vincere a partire da mercoledì sera contro Lo Spezia, per non perdere definitivamente le speranze di lottare per la vittoria finale del campionato.

Un ruolo importante in questo lo avranno i senatori della squadra, con Bonucci e Chiellini su tutti che dovranno spronare il resto del gruppo, aiutati dai vari Cuadrado, Danilo, e soprattutto da Paulo Dybala, alla stagione del riscatto, e che in queste prime partite sta assumendo un comportamento da vero leader. A dimostrarlo anche il messaggio social che la Joya ha lanciato tramite i suoi profili ufficiali: Dybala ha postato una foto accompagnandola con un messaggio di carica nei confronti dell'ambiente, con la Juventus che dovrà cercare di uscire dall'impasse in cui è entrata in maniera rapida, per non compromettere tutta la stagione: "Nei momenti difficili non c'è altro da fare che stare insieme e fare squadra. Lo abbiamo fatto in passato e possiamo farlo di nuovo adesso!! Sempre FINO ALLA FINE"