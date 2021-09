Dybala sempre protagonista nelle sfide con il Milan

redazionejuvenews

In vista del match di domani, il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo in cui ricorda a tutti i tifosi bianconeri tutte le volte che Paulo Dybala è stato protagonista nei match contro i rossoneri: "Il primo Juventus-Milan vede Dybala esultare in maniera irrefrenabile, come ben documenta la foto. Un'esplosione di gioia motivata da una serie di fattori: le difficoltà del periodo; il momento della partita, si è a metà ripresa e il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0; la bellezza dell'azione, nata da un numero di Pogba che crea i presupposti del cross di Alex Sandro, sul quale l'argentino si avventa con stop e tiro, tutto di sinistro.

LA RESPONSABILITÀ

L'espressione di Dybala comunica un mix di felicità e tensione. Un sentimento comprensibile per la rete che decide Juventus-Milan all'ultimo respiro. Un calcio di rigore che lo vede contrapposto a Donnarumma, una grande responsabilità che Paulo si prende per confezionare un'importante vittoria nel girone di ritorno del 2016-17. E dopo il gol, ci si sente più leggeri.

IL PERFETTO INIZIO

Dybala guarda il cielo, i compagni corrono ad abbracciarlo, il tabellone dell'Allianz Stadium scrive la parola gol. Siamo all'inizio di Juventus-Milan del 2017-18 e il 10 bianconero ha appena colpito con una conclusione da fuori che sfrutta un filtrante di Pjanic. Una delle reti più raffinate nel catalogo di lusso della Joya per una gara che avrà molto ancora da dire e che si chiuderà sul 3-1 per i padroni di casa.

IL TEMPO PER VINCERE

Al quarto Juventus-Milan non cambia Dybala, a mutare è il portiere rossonero. Al posto di Donnarumma, stavolta c'è Reina, battuto dagli 11 metri allo scoccare dell'ora di gioco. L'immagine traduce perfettamente la situazione emotiva della squadra: non c'è tempo per abbandonarsi ai festeggiamenti, meglio raccogliere il pallone e riprendere velocemente il gioco. Il match-winner sarà poi Moise Kean.

IL CAPOLAVORO

Anche se è difficile stilare classifiche sulla bellezza, l'ultima rete di Dybala in Juventus-Milan merita di stare in vetta. Una performance talmente prodigiosa che lo stesso Paulo ne sembra quasi sorpreso, mostrando un orgoglio trattenuto mentre lo Stadium sta impazzendo. Stop di sinistro, finta a rientrare, battuta improvvisa di destro: 1-0 e vittoria per la Signora".