Dybala salterà il Chelsea e il Torino

Brutta tegola per Allegri

Paulo Dybala salterà la prossima sfida di Champions League contro il Chelsea e l'ultima partita del campionato di Serie A prima della sosta per nazionali contro il Torino . Queste le parole di mister Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta all'Allianz Stadium contro la Sampdoria per 3-2. Di seguito le riportiamo: "Sicuramente non ci sarà nel col Chelsea ne con il Torino. Fa parte del gioco, oggi capita a noi, domani capiterà ad altri. Kulusevski, che lo ha sostituito, oggi ha fatto molto bene, può fare anche la mezz'ala e deve giocare meno con le spalle alla porta".

Queste le parole del tecnico livornese che hanno di certo spaventato i tifosi della Juventus che si troveranno la prossima settimana ad affrontare i blues (campioni d'Europa e supercampioni d'Europa) e il derby della Mole senza il loro migliori giocatore, attaccante e campione. Durante il match dell'Allianz Stadium contro la Sampdoria dell'ora di pranzo, infatti, Paulo Dybala è uscito in lacrime dal campo per infortunio ed è stato immediatamente sostituito da Kulusevski . Fino a quel momento l'argentino stava facendo una super partita con un bellissimo gol da fuori area prendendo il pallone di contro balzo e mettendolo all'angolino beffando Audero sul primo palo.

Un vero peccato per "La Joya" che si fa male proprio nel momento in cui stava cominciando finalmente ad ingranare sul serio e ad entrare in forma. Ora l'argentino dovrà stare fuori minimo 2 settimane e perderà di nuovo il ritmo partita. Intanto, la dirigenza della Juve sta trattando ancora il suo rinnovo di contratto. Il suo entourage chiede 12 milioni di euro netti l'anno, mentre la Vecchia Signora sarebbe ancora ferma a circa 9.5 milioni di euro.