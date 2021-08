Dybala e Ronaldo: le due stelle della Juventus sono agli antipodi

Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo: le due stelle della Juventus stanno vivendo due periodi completamente agli antipodi.

redazionejuvenews

Due talenti incredibili, due dei migliori giocatori della Juventus, due momenti di forma completamente opposti. Questo è il riassunto di quanto sta succedendo a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Dopo il pareggio contro l'Udinese la situazione del fuoriclasse portoghese è sempre più in bilico. Al contrario la Joya si conferma in un momento di forma spettacolare, terzo gol in tre partite consecutive, vero trascinatore della squadra.

La partita della Juventus inizia subito nel segno del fantasista argentino: al terzo minuto di gioco, inserimento in area e tiro di esterno sinistro che si insacca in rete. L'Udinese si conferma la vittima preferita di Dybala, protagonista assoluto del match. Venti minuti più tardi arriva il secondo gol della Juventus, anche questo nato dei piedi della Joya. Il numero dieci bianconero fa un lunghissimo lancio dalla metà campo, che finisce precisamente sui piedi di Cuadrado. Il colombiano entra in area di rigore avversaria, dribbla un avversario e segna. Assist per Dybala. Il primo tempo si chiude nel segno del fantasista argentino, che si conferma l'uomo più in forma della squadra bianconera. Gol e assist in 45 minuti di gioco.

Completamente diversa la partita di Cristiano Ronaldo, che osserva gran parte del match dalla panchina bianconera della Dacia Arena di Udine. Il portoghese infatti non era titolare, subentrato soltanto a gara in corso. Ai microfoni di Dazn, Pavel Nedved ha rivelato: "Cristiano Ronaldo in panchina? Non bisogna cercare sensazioni: è stata una scelta condivisa con il giocatore".Eppure i malumori continuano e le voci di un possibile addio aumentano. CR7 vorrebbe sicuramente cambiare aria, ma nessuna squadra sembra disposto a pagare ora per il suo cartellino. Con un contratto in scadenza a giugno 2022, difficilmente Ronaldo rimarrà a Torino per più di un'altra stagione. Nel mentre il classe 1985 ieri sera, una volta subentrato, ha sfiorato il gol vantaggio, annullato dal VAR per fuorigioco. Professionista esemplare, se dovesse rimanere alla Juventus sicuramente darebbe il suo meglio. Garanzia CR7.