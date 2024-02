Dybala parla del suo futuro: “Mi vedo ancora con la Roma”

Paulo Dybala, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui giallorossi, parlando anche del futuro con la Roma.

Paulo Dybala , ex calciatore della Juve , ha detto la sua sulla Roma . Ecco le sue parole ad Al Jadeed, riportate da vocegiallorossa.it: "De Rossi?Lui è stato un’icona della Roma da giocatore e ora è a pieno titolo impegnato nel suo nuovo ruolo. Sta trasmettendo le sue idee ed è davvero stimolante lavorare con lui.

Voglio dare il massimo per questa squadra e per i tifosi che mi ha accolto in un modo incredibile. Vorrei ottenere un risultato positivo e raggiungere la Champions League quest’anno.