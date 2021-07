Dybala pronto al rinnovo con la Juventus

La Joya prolungherà il suo contratto con i bianconeri

La Juventus inizierà a lavorare sotto la guida di Massimiliano Allegri la settimana prossima, ed uno dei primi a tornare a Torino per il ritiro sarà Paulo Dybala. Dopo le vacanze tra Argentina e Miami infatti, la Joya è attesa a Torino tra domani e domenica per prepararsi all'inizio della nuova stagione in bianconero e per parlare del rinnovo del suo contratto. La Joya infatti ha da tempo deciso di voler rimanere alla Juventus, e il contratto in scadenza il prossimo anni dovrebbe essere prolungato: il numero 10 vuole continuare a vestire la maglia bianconera, e per farlo si accorderà con la dirigenza bianconera per prolungare il contratto in scadenza il prossimo anno.

Prima di tutto però, Dybala vuole capire quale sarà il suo ruolo all'interno della squadra, non volendo accontentarsi di un ruolo da comprimario dopo tanti anni in squadra e con il mondiale alle porte. Dybala ritroverà Allegri il primo giorno del raduno, e dopo le prime 4 stagioni passate sotto la sua ala, è pronto alla quinta da assoluto protagonista, come il tecnico ha in mente da quando ha accettato di tornare a Torino. La scorsa stagione è stata molto complicata per Dybala, che tra COVID e infortuni non ha potuto dare il massimo per aiutare la squadra, saltando molte partite e abbassando il suo rendimento in zona gol proprio a causa delle poche presenza. La brutta annata gli è costata anche la qualificazione in Copa America, e anche per questo gran parte delle vacanze la Joya l'ha passata allenandosi.