Tegola Dybala: prima il gol, poi esce in lacrime

Infortunio per la Joya durante il match Juventus-Sampdoria: dopo l'eurogol, Dybala è stato costretto a lasciare il campo in lacrime

Una grande tegola si abbatte sulla Juventus . I bianconeri sono in campo contro la Sampdoria a Torino e stanno conducendo la partita per 1-0 grazie ad un gran gol di Paulo Dybala.

Dopo il gol però l’argentino è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio: ancora non si sa l’entità precisa del problema, ma la Joya è uscita dal campo sconsolatoe in lacrime, fatti che non fanno presagire nulla di buono per le sue condizioni, vista anche la partita con il Chelsea alle porte. L'infortunio di Dybala dovrebbe essere stato causato da un allungo della Joya nel tentativo di recuperare un pallone. Potrebbe dunque trattarsi di uno stiramento, ma avremo maggiori dettagli nelle prossime ore.