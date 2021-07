Dybala, patto d’acciaio con Allegri: ora il rinnovo

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è uno dei grandi temi dell’estate bianconera. Una questione aperta da diversi mesi, che presto potrebbe giungere alla sua giusta conclusione. La trattativa per il rinnovo contrattuale è in fase di...

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus è uno dei grandi temi dell'estate bianconera. Una questione aperta da diversi mesi, che presto potrebbe giungere alla sua giusta conclusione. La trattativa per il rinnovo contrattuale è in fase di stallo da troppo tempo, con l'aggravante di alcune presunte frizioni con l'ex CFO Paratici. L'addio del dirigente e l'insediamento di Cherubini sembrerebbero aver sbloccato la situazione, ma la scintilla sarebbe arrivata da un'altra direzione. Più precisamente dal campo, o meglio dalla panchina, dove tornerà a sedere Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha indicato Dybala come perno del nuovo progetto sin dal primo giorno e ora sta lavorando quotidianamente con il suo numero 10.

In questi giorni è avvenuto un colloquio tra la Joya e Allegri, durante il quale le parti avrebbero rinnovato reciprocamente gli attestati di stima. Dybala è riposato, tirato a lucido, pronto a dimenticare l'ultima deludente stagione. Avere a disposizione un Dybala in buone condizioni fisiche potrebbe fare tutta la differenza del mondo per la nuova Juve di Max. Per la prima volta da oltre due stagioni, l'argentino si potrà preparare seguendo le tappe canoniche del percorso di avvicinamento alla nuova annata. L'unico punto mancante è dunque il prolungamento del contratto.