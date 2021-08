Dybala: oggi nuovo incontro del procuratore con la Juve

Terzo meeting in pochi giorni

Oltre al mercato però, Federico Cherubini sta anche guardando in casa, e nella giornata di oggi andrà in scena il terzo incontro in pochi giorni tra l'agente di Dybala e la dirigenza bianconera. La Joya e la Juventus si vogliono, e il contratto in scadenza alla fine di questa stagione deve essere rinnovato prima dell'inizio del campionato. L'accordo sembra vicino, e il calciatore si legherà ai bianconeri fino al 2025, con opzione per l'anno successivo.