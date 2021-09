Dybala: oggi nuovo contatto telefonico con Antun

Nuovo incontro tra le parti

Dopo un brutto inizio di stagione, condito dalle sconfitte contro Empoli e Napoli e dai pareggi con Udinese e Milan, la Juventus ha ottenuto i primi tre punti contro lo Spezia , e domenica alle 12:30 cercherà di ottenere la prima vittoria casalinga contro la Sampdoria. La Juventus sta iniziando a carbrurare, e la crescita dei bianconeri corrisponde a quella che sta avendo Paulo Dybala, insignito da Massimiliano Allegri delle vesti di Vice Capitano, e incoronato dal Capitano Giorgio Chiellini come futuro perno della squadra: il numero 10 è al centro del progetto della Juventus, e il suo atteggiamento in campo è proprio quello di chi vuole condurre la squadra.

La Juventus e il procuratore della Joya Jorge Antun hanno in programma un incontro telefonico nella giornata di oggi, che dovrebbe limare gli ultimi dettagli in attesa dell'incontro di settimana prossima, che avverrà tra le parti fisicamente e che dovrebbe sancire la fine delle trattative. La Juventus ha infatti avrebbe intenzione di alzare la sua offerta a 9 di euro di parte fissa, con l'argentino che raggiugnerebbe i 10 milioni grazie ad una serie di bonus. Un riconoscimento importante per Dybala , che dovrà dimostrare poi sul campo di valere il grande investimento che la Juventus ha intenzione di fare su di lui.

Un'investitura importante per la Joya, che in questo inizio di stagione ha dimostrato di voler prendere la Vecchia Signora per la mano e di volerla guidare verso il nuovo corso che la gestione di Massimiliano Allegri sta dando. Dopo due annate in cui i bianconeri hanno perseguito una diversa idea di gioco, i dettami di Allegri vanno nella direzione opposta, con la squadra che dovrà riabituarsi ai nuovi schemi. Dybala sarà il centro del progetto futuro dei bianconeri, con la Joya che ha accettato la grande investitura che gli è arrivata da Chiellini e da Allegri.