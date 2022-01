Dybala: “Non ho nulla da dimostrare a nessuno. Con la società parleremo a febbraio”

L'attaccante della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni ai micorofni di DAZN al termine del match

Si è appena concluso il match di campionato tra Juve e Udinese, con i bianconeri che hanno vinto per 2-0 grazie alle reti di Paulo Dybala e Weston Mckennie. Proprio l'attaccante argentino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara, dove ha parlato anche del suo futuro e dell'episodio avvenuto in occasione della rete.

LOTTA CHAMPIONS - "Siamo la Juve, siamo vicini alle squadre sopra di noi. Non abbiamo un bel gioco ma dobbiamo puntare sulla voglia, far capire che vogliamo lottare per i primi posti".