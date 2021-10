Dybala e Morata tornano dopo la sosta: ecco quando

I due torneranno a disposizione dopo la sosta per le Nazionali

redazionejuvenews

La Juventus è arrivata alla pausa delle Nazionali dopo tre vittorie di fila in campionato, che l'hanno rilanciata verso le zone nobili della classifica. I bianconeri hanno ora sciolto i ranghi per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali, con i giocatori che non sono partiti che riprenderanno gli allenamenti nella giornata di mercoledì, dopo che finiranno i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. La squadra si allenerà a ranghi ridotti fino alla settimana prossima, quando da mercoledì cominceranno ad arrivare i vari Nazionali per preparare la sfida in programma contro la Roma all'Allianz Stadium, dopo la quale i bianconeri saranno attesi dalla sfida di Champions League in casa dello Zenit e dalla partita di San Siro contro l'Inter di Inzaghi.

Per quelle partite dovrebbero recuperare dai rispettivi infortuni sia PauloDybala che Alvaro Morata anche se per quanto riguarda il secondo i tempi sembrerebbero un tantino più lunghi. Dybala era stato convocato con l'Argentina, ma in accordo con la Juventus, la Federazione ha deciso di lasciarlo a Torino, viste le condizioni fisiche che non gli avrebbero permesso di scendere in campo. L'infortunio di Dybala è comunque meno grave di quello che si pensava durante la partita contro la Sampdoria, quando la Joya si è infortunata: glie Sami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una "elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra", con i tempi di recupero stimati in 2-3 settimane. Dybala dovrebbe tornare quindi a disposizione per la partita con la Roma in programma il 1 ottobre, con questi giorni a Torino che gli serviranno per ritrovare la condizione.

Situazione diversa invece quella di AlvaroMorata, che non è andato in Nazionale come il numero 10 e che è rimasto a Torino dove svolgerà in questi giorni un lavoro personalizzato. Sempre nella partita contro i Doriani, lo spagnolo ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale, per la quale i tempi di recupero sembrano più lunghi: Morata dovrebbe tornare a disposizione per Inter-Juventus del 24 ottobre, saltando dunque le prime due partite dopo la sosta contro Roma e Zenit.