Dybala: l’ora del rinnovo

Il procuratore finirà la quarantena nei prossimi giorni

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio della prossima stagione, la prima dell'Allegri bis. Il tecnico toscano è tornato a Torino dopo due anni di assenza, ed ha subito ritrovato l'entusiasmo di quando ha lasciato e la voglia di vincere sin da subito. Allegri ha disputato le prime due amichevoli della stagione contro il Cesena e contro il Monza nel Trofeo Berlusconi, imponendosi in tutte e due anche se con molti giovani in formazione. Oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti al completo, senza giocatori aggregati, con il tecnico toscano che sta preparando la partita di domenica contro il Barcellona, valevole per il Trofeo Gamper.

Dopo gli acciacchi di questo inizio di preparazione, Allegri avrà finalmente a disposizione Paulo Dybala, che potrebbe far scendere in campo insieme a Cristiano Ronaldo: uno dei nodi tattici della stagione sarà quello di far convivere i due all'interno del rettangolo verde, compito sui cui Allegri sta già lavorando in vista dell'inizio del campionato. I due dovranno garantire un grande apporto offensivo ai bianconeri, per guidarli alla vittoria.

Ronaldo sta per giocare la sua ultima stagione, da contratto, con la Juventus, mentre per Dybala è in arrivo il rinnovo del contratto: l'agente Jorge Antun è arrivato a Torino una settimana fa, e sta osservando il periodo di quarantena imposto dalla legge italiana. In questi giorni non sono mancati i contatti telefonici con la dirigenza bianconera, ma appena il procuratore terminerà la quarantena le parti si incontreranno per mettere finalmente nero su bianco il rinnovo della Joya. Dybala dovrebbe guadagnare, con il rinnovo, 10 milioni di euro a stagione, più alcuni bonus legati a traguardi personali e di squadra, che lo metteranno al centro del progetto bianconero anche per i prossimi anni: la 10 sulle spalle e un futuro da Capitano, con la Joya che non vede l'ora di legarsi ancora alla Juventus.