Dybala, la situazione rinnovo è ancora bloccata

Il punto sulla situazione del numero 10

redazionejuvenews

Manca ormai poco al gong di partenza della sessione estiva di calciomercato e in casa Juventus ci continua a lavorare senza sosta la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, con cui si punterà già da subito a tornare a lottare per lo scudetto, sfuggito nella passata stagione dopo nove anni di trionfi. Ancora non ufficialmente insidiato Federico Cherubini, che prenderà il posto di Fabio Paratici, ora passato al Tottenham, come uomo mercato, ma l'ex dirigente dell'Under23 è già operativo. Il suo primo compito sarà quello di sciogliere i dubbi sui rinnovi di contratto di alcune pedine fondamentali del progetto, a partire da Paulo Dybala.

Il numero 10 argentino, tormentato dagli infortuni sotto l'anno di gestione di Andrea Pirlo, è al centro dei pensieri del nuovo mister juventino, che starebbe spingendo per blindarlo ancora a lungo. Le distanze tra le parti, al momento, non sono però state ancora limate. La Juventus rimane ferma sulla propria posizione, non avendo intenzione di spingersi oltre i 10 milioni di ingaggio a stagione proposti negli scorsi mesi. L'entourage della Joya spinge per avere almeno due milioni in più, che renderebbero l'assistito il secondo giocatore più pagato dell'intera rosa dopo l'inarrivabile Cristiano Ronaldo, che osserva tutti dall'alto dei suoi 31 milioni di euro netti.

Prima del ritiro di metà luglio, quando si rivedrà finalmente la squadra sul campo della Continassa, dovrebbero esserci nuovi incontri in programma tra le parti per tentare di arrivare ad un accordo. L'attuale contratto che lega l'ex attaccante del Palermo alla "Vecchia Signora" scadrà nel giugno del 2022 e i club interessati ad ingaggiarlo a parametro zero non mancano. In primis gli interessi che arrivano dalla Premier League, mentre Barcellona e Real Madrid sembrano al momento proiettate su altri obiettivi. In ogni caso, la Juve, vuole evitare di perdere il proprio gioiello senza guadagnare un euro.