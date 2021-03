Dybala: La settimana della Joya. Il suo futuro è legato a Ronaldo

Mentre si aspetta il ritorno della Joya, si parla del suo futuro incerto in bianconero

redazionejuvenews

Questa che sta per arrivare è la settimana del ritorno di Paulo Dybala. Infatti la Joya ha grandissima voglia di tornare a giocare con i suoi compagni e potrebbe rivedere il campo proprio nel derby della Mole contro i granata. Non ancora è certo se partirà titolare o dalla panchina, ma sicuramente sarà a disposizione di Andrea Pirlo. L'attaccante argentino è un elemento fondamentale per la Juventus, i suoi gol in questa stagione si sono fatti sentire. Tuttavia in queste settimane si è parlato tanto del suo futuro, in molti sono convinti che il prossimo anno sarà lontano da Torino, presumibilmente a Londra, dove moltissime squadre della Premier League sono interessate al numero 10 bianconero.

Per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala, questo è strettamente legato a Cristiano Ronaldo. Infatti la decisione del portoghese, di restare o andare via, è fondamentale per decidere il destino di altri giocatori in squadra, tra questi proprio la Joya. Infatti, nel caso CR7 decidesse di restare, l'argentino potrebbe dire addio alla Juventus. Il motivo? Strettamente economico. Infatti la società bianconera non può permettersi di garantire lo stipendio sia a Ronaldo che a Dybala, quindi uno dei due potrebbe lasciare Torino. Per questo motivo l'attaccante argentino potrebbe andare via dopo 6 anni, in cui si è conquistato la fiducia dei tifosi.

Ricordiamo che il contratto di Paulo Dybala scade a giugno del 2022 e il rinnovo sembra sempre più lontano, dovuto anche ad una stagione infelice per l'attaccante, costretto a stare fuori per un lungo periodo per recuperare i problemi fisici. Tuttavia la Juventus non può permettersi che un giocatore come Dybala possa andare via a parametro zero, infatti questa è la paura più grande per la dirigenza bianconera che, in caso di partenza, chiede 75 milioni di euro. Adesso bisogna vedere se le squadre che si sono fatte avanti sono disposte a sborsare questa cifra.