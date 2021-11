Dybala si è preso la Juve: entro fine mese il rinnovo

La Joya è pronta a mettere nero su bianconero il suo prolungamento del contratto con la Vecchia Signora

La Juventus ha conquistato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League grazie alla vittoria per 4-2 ottenuta martedì contro lo Zenit all'Allianz Stadium: i bianconeri hanno centrato la quarta vittoria su quattro nel girone staccando il pass per gli ottavi con due giornate di anticipo. Trascinatore della squadra e protagonista assoluto della partita è stato Paulo Dybala, autore di due gol che gli hanno permesso di superare Platini nella classifica dei marcatori all time della Juventus, a quota 106 gol. La Joya ha omaggiato Le Roi dopo il primo gol segnato, riproponendo l'iconica esultanza fatta da Platini durante la sfida contro l'Argentinos Juniors in Coppa Intercontinentale nel 1985, quando si vide annullare un grande gol.