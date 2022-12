Dybala: “Ho sognato il Mondiale per tutta la vita”

"Sono morto, penso che negli ultimi tre giorni abbiamo dormito cinque ore . Gli ultimi due sono stati incredibili. L’ho sognato per tutta la vita. Ognuno di noi, nato in un paese così legato al calcio, lo sogna. Vivendola così, non ci sono parole. È stata una giornata indimenticabile per quello che abbiamo dovuto vivere, per quello che ci avete fatto sentire. Essendo così lontani ci siamo sentiti molto vicini. Molti colleghi hanno parlato, hanno detto tante cose. Non li avremmo delusi, ora dobbiamo divertirci perché siamo campioni del mondo".

"La verità è che quando il mister mi ha chiamato per entrare sapevo che fosse per i rigori, quindi ho cercato di avere la mente più fredda possibile. Non è facile perché ovviamente una finale mondiale non si gioca tutti i giorni. Toccava a me. Mi ci è voluto molto tempo per arrivare dove c’era la palla, non potevo andare oltre. Avevo parlato con Dibu Martinez mi aveva consigliato di tirare al centro dopo che loro avevano sbagliato. Stavo per incrociare, il portiere stava saltando su quel palo, poi ho pensato a cosa ha detto il mio compagno: forte al centro non fallisce".