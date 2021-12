Dybala: slitta la firma sul rinnovo, Antun torna in Argentina

Il calciatore con il numero 10 prolungherà il suo contratto con la Vecchia Signora ma l'annuncio dovrebbe arrivare con il nuovo anno, dopo il suo rientro dall'Argentina

redazionejuvenews

La Juventus è attesa domani dall'ultima partita dell'anno, che vedrà il Cagliari ospite tra le mura dell'AllianzStadium per la sfida valevole per l'ultima giornata del girone di andata. I bianconeri dovranno cercare di vincere a tutti i costi, per non perdere ulteriore terreno dalle prime quattro della classifica, Inter, Napoli, Milan e Atalanta, e per prepararsi al meglio ai primi mesi dell'anno, che vedranno per i bianconeri moti scontri diretti, Napoli, Roma e Milan, con la CoppaItalia che ricomincerà anche per la squadra di Allegri, e con la finale di SupercoppaItaliana da disputare contro l'Inter.

Un mese impegnativo, nel quale inizierà anche il mercato, che per la squadra bianconera non dovrebbe essere pieno di colpi, anche se qualcuno potrebbe fare le valigie per lasciare il posto a nuovi giocatori. Oltre alle cessioni e agli acquisti, gennaio dovrebbe finalmente essere il mese da sfondo alla firma di Paulo Dybala sul nuovo contratto. Il procuratore della Joya Antun era a Torino in questi giorni ma è tornato in Argentina senza nessun incontro con la dirigenza bianconera. Per la società infatti sono sopraggiunte situazioni che hanno portato allo slittamento della firma, che comunque avverrà con l'anno nuovo quando anche Dybala rientrerà dal suo paese, dove passerà la sosta di Natale.

L'accordo tra le parti è stato trovato sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus, con il numero 10 che andrà a implementare il contratto che ad oggi prevede 7,3 milioni a stagione. I bonus saranno legati al raggiungimento di alcuni obiettivi, sia di squadra che personali, e la parte variabile potrà diventare fissa se Dybala raggiungerà gli obiettivi stabiliti per due anni di fila. La Joya più giocherà e segnerà e più guadagnerà quindi, con Antun che è atteso di ritorno a Torino per gennaio per mettere tutto nero su bianconero.