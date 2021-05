Dybala fa 100 con la Juve.. il regalo è una Lamborghini

Auto nuova per la Joya, presentata attraverso il suo profilo Instagram

A seguito della visita di fine anno scorso agli stabilimenti della Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, in compagnia dell’ex CEO del Marchio, Stefano Domenicali, la Joya ha ricevuto un regalo appositamente creato per lui. Un' Aventador S Roadster nuova e creata appositamente per il campione bianconero. A rivelarlo è stato lo stesso Dybala a attraverso un video postato sul suo profilo Instagram: un video che presenta in toto la sua auto nuova, e un ringraziamento alla casa madre per aver evaso i suoi desideri. Motore V12 da 740 cv capace di raggiungere velocità di punta di circa 350 km/h e una accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,0 secondi, la Joya si è sicuramente fatto ujn grande regalo, sperando di festeggiarci anche la qualificazione in Champions League.

Della Juventus ha parlato anche l'ex giocatore Mattia De Sciglio: "Vedere la Juve al quinto posto è una sensazione strana. Mi dispiace soprattutto per i miei ex compagni, perché il livello della rosa è molto alto e non per stare lì sotto. Da fuori è difficile capire il motivo, ma credo che rispetto agli anni scorsi sia mancata la voglia di lottare su ogni campo. Una stagione difficile dopo nove scudetti di fila può capitare, tutti i cicli sono destinati a finire e quello della Juve è stato straordinario. A Buffon consiglierei di venire al Lione, anche se qui con i portieri siamo messi bene e mi ha stupito molto Anthony Lopes, forte ed esplosivo. Garcia mi ricorda Allegri, con lui ho giocato sia nella difesa a quattro che in quella a tre, a destra, a sinistra e anche al centro. L'Europeo? Mi sento un po' dimenticato e mi dispiace. Ho scelto di venire in Francia per rimettermi in discussione anche in chiave Nazionale, ma Mancini non l'ho sentito. Il 24 ci sarà il raduno, io non sono ancora rassegnato. Depay? Lo vedrei bene in bianconero".